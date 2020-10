Il Segreto anticipazioni 22 ottobre 2020: Camelia rischia gravi danni dopo l'incendio

Il Segreto torna giovedì 22 ottobre 2020 su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Dalle anticipazioni scopriamo che la piccola Camelia potrebbe aver subito seri danni per via dell'incendio.

A Puente Viejo, sono tutti preoccupati per la piccola Camelia, che è rimasta coinvolta nel secondo incendio appiccato dal piromane. La bambina, infatti, è viva, ma potrebbe aver riportato danni cerebrali a causa del fumo.

Adolfo e Marta, che hanno ceduto al loro amore, vogliono dire tutta la verità a Rosa. Marta crede che dovrebbe essere lei a farlo, ma Adolfo, che non è convinto, chiede consiglio al suo amico, Juan Montalvo.

Don Ignacio parla con le figlie della sua decisione di cercare la madre di Pablo perché i due possano incontrarsi, ma loro non sembrano affatto d'accordo e il rapporto con il padre torna a essere ancora più teso. Inoltre, qualcuno sembra pianificare un attacco contro di lui, per via di un incidente che riguarda il passato.

Marta tenta di parlare con Rosa della sua storia con Adolfo, ma lei, seguendo il consiglio della marchesa, che le ha suggerito di non fidarsi di nessuno, si rifiuta di ascoltarla e scappa.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:20, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito, in base alla programmazione attuale, dalla nuova puntata della soap Una vita.