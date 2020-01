Il Segreto anticipazioni 22 gennaio 2020: Prudencio mette alle strette la sorella di Lola

Nella puntata de Il Segreto, in onda mercoledì 22 gennaio 2020 su Canale 5, Prudencio, deciso a scoprire la verità su Lola, metterà alle strette sua sorella: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 22 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni rimettono al centro della scena due amanti infelici, Lola e Prudencio, che ora è disposto a tutto pur di scoprire la verità.

Prudencio ha già affrontato Donna Francisca, colei che spingeva Lola a spiarlo e a mentirgli, per scoprire il perchè del comportamento della Mendaña. E proprio in seguito al confronto con la Montenegro, Prudencio prende una grave decisione: interrogherà Ana, la sorella di Lola, per venire a capo di un mistero che perseguita la loro famiglia.

Il segreto tornerà domani, 22 gennaio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, martedì 21 gennaio.