Il Segreto anticipazioni 21 gennaio 2020: i sospetti di Carmelo e Severo sull segretario Morales

Il Segreto torna con la puntata di martedì 21 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni tornano a parlare della drammatica situazione a Puente Viejo, dove qualcosa fa nascere sospetti in Severo e Carmelo.

Donna Francisca, spinta dal marito a lasciare Puente Viejo in vista dell'inondazione, non crede che il piano di Raimundo funzionerà, ma intanto Carmelo e Severo sono sulle tracce del segretario Morales: i due sono infatti convinti che ci siano i suoi interessi personali dietro alla diga e all'inondazione che colpirà la cittadina.

Fernando intanto è preoccupato per Maria, dopo la manifestazione dei forti dolori alla schiena, e vorrebbe farle ridurre le ore per la riabilitazione, ma lei insiste nel voler continuare con il suo programma intensivo.

Il segreto tornerà domani, 21 gennaio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5