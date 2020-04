Il Segreto anticipazioni 21 aprile 2020: Raimundo parte alla ricerca di Francisca

Il Segreto torna con la puntata di martedì 21 aprile 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci riportano tra due vecchi protagonisti, Donna Francisca e Raimundo, che fa di tutto per ritrovarla.

Don Ignacio racconta ad Urrutia che la commissione giudiziaria vuole che lui faccia un'ulteriore dichiarazione sui fatti accaduti in stazione perché sospettato di essere un repubblicano sovversivo. Rosa, Carolina e Marta cercano di convincerlo a lasciare da parte i suoi ideali per evitare che lo arrestino. Isabel invidiosa del successo imprenditoriali di Don Ignacio, obbliga Cosme a presentare una denuncia contro di lui. Raimundo parte per rintracciare Francisca. Marta confida a Manuela il suo innamoramento per Adolfo. Alicia abbandona di nascosto gli studi e questo fa infuriare suo padre che decide di darle un ultimatum.

Il segreto tornerà martedì 21 aprile 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.