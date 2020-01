Il Segreto anticipazioni 20 gennaio 2020: Elsa e Isaac finalmente sposi

Nella puntata de Il Segreto, in onda lunedì 20 gennaio 2020 su Canale 5, Elsa e Isaac riusciranno finalmente a coronare il proprio sogno d'amore: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di lunedì 20 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni fanno tirare un sospiro di sollievo agli spettatori portandoli nel matrimonio di Elsa e Isaac.

Dopo aver superato insieme il complesso problema di salute di Elsa, il ritorno e i terribili piani di Antolina, un debito economico ben al di sopra delle proprie possibilità per l'intervento che si è rivelato decisivo, Elsa e Isaac possono finalmente tirare un sospiro di sollievo e pronunciare il tanto anelato sì.

Ma loro due saranno il solo aspetto lieto della puntata: Maria, dopo l'intensa sessione di esercizi, accusa forti dolori alla schiena che spingono il medico a metterla a riposo forzato. Lei e l'infermiera Vilches rispetteranno il divieto?

Il segreto tornerà domani, 20 gennaio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 19 gennaio.