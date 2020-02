Il Segreto anticipazioni 20 febbraio 2020: tutta la verità su Fernando e Garcia Morales

Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 20 febbraio 2020 su Canale 5, comincia a delinearsi molto chiaramente il rapporto tra Fernando e Garcia Morales: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di giovedì 20 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni portano finalmente a galla il legame esistente tra Fernando e Garcia Morales.

Il funzionario, infatti, accetta di partecipare a una riunione con Carmelo e Fernando ma, quando, in seguito a un accedo diverbio, Carmelo abbandona la stanza, diventa chiaro a tutti che il sottosegretario e il Leal sono complici.

Nel frattempo Pablo Armero si è messo sulle tracce di Prudencio: ad accorgersi che qualcosa non va è la sua amata Lola.

Il segreto tornerà domani, 20 febbraio 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, mercoledì 19 febbraio.