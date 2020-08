Il Segreto anticipazioni 20 agosto 2020: il bambino di Angustias è nato ma è in pericolo

Il Segreto torna giovedì 20 agosto 2020 su Canale 5 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni scopriamo che il bimbo di Angustias è finalmente nato ma è affetto da gravi problemi di salute.

Dopo un parto travagliato, nasce il bimbo di Angustias! Tristan stringe tra le braccia il suo bimbo appena nato, ma, come rivela il promo dell'episodio 48, la mamma riserva a Pepa parole velenose.

Il neonato presenta purtroppo seri problemi di salute, di cui il dottor Guerra mette al corrente Tristan: non può ancora essere dichiarato fuori pericolo.

Intanto Soledad firma l'accordo prematrimoniale con il marchese. Mariana vorrebbe tanto raccontarle la verità sul conto di Juan ma decide di trattenersi e chiede consiglio ai fratelli.

Francisca riesce a convincere Sebastian a partecipare al ricevimento di inaugurazione del conservificio, "casualmente" organizzato lo stesso giorno della festa che Raimundo ha indetto per celebrare la sua vittoria alla fiera. Le certezze di Pepa vacillano: Tristan è preso dal figlio appena nato, e rimanda le promesse fatte, ma i due innamorati non ci mettono molto a ritrovare l'armonia. Il dottor Guerra però li scopre proprio quando si stanno riappacificando...

Il segreto tornerà giovedì 20 agosto 2020, intorno alle 154:50 circa su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand.