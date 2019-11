Il Segreto anticipazioni 1° dicembre 2019: Carmelo è convinto che Francisca sia colpevole

Nella puntata de Il Segreto, in onda su Canale 5 domenica 1° dicembre 2019 intorno alle 16:30, Carmelo dimostra sempre più sospetti su Francisca: anticipazioni.

Il Segreto torna domenica 1° dicembre 2019 intorno alle 16:30 su Canale 5 con anticipazioni parlano ancora del terribile incidente che è costato la vita alla povera Adela.

Il cerchio delle accuse, come era prevedibile, si stringe intorno a Donna Francisca. Severo, furibondo, chiede spiegazioni a Raimundo ma lui è pronto a giurare che la donna non c'entri assolutamente nulla. Lui però aveva già previsto una simile reazione di rabbia. Su altre posizioni è invece Carmelo: sa quanto la Montenegro sappia essere crudele e sa bene che Maria rappresenta un plausibile motivo per una vendetta. Ecco perchè l'uomo è fermamente convinto che sia proprio Francisca la responsabile di quel tragico incidente che ha ucciso sua moglie.

Il segreto tornerà domani, domenica 1° dicembre, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand.