Il segreto anticipazioni 2 aprile 2020: Prudencio e Lola escono di scena?

Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 2 aprile 2020 su Canale 5, una notizia tanto attesa potrebbe portare Lola e Prudencio definitivamente fuori dalla scena? Anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di giovedì 2 aprile 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci dicono che gli sposini Prudencio e Lola potrebbero definitivamente lasciare Puente Viejo e uscire di scena.

Prudencio riceve infatti la lettera che tanto aspettava dal fratello Saul. Il più grande tra i fratelli Ortega ha infatti invitato Prudencio a raggiungerlo in Italia insieme alla neo moglie. Considerata la chiusura imminente della soap, sarà questa la definitiva uscita di scena per i due giovani innamorati?

Il segreto tornerà domani, 2 aprile 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5