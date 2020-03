Il Segreto anticipazioni 1° aprile 2020: Fernando è stato ritrovato

Nella puntata de Il Segreto, in onda mercoledì 1° aprile 2020 su Canale 5, gli uomini di Mauricio ritrovano Fernando: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 1° aprile 2020 su Canale 5 e le anticipazioni portano una notizia attesa da tempo da tutti i cittadini di Puente Viejo.

Mauricio infatti ha radunato un manipolo di uomini per scovare Fernando che, dopo aver rapito i figli di Maria, e dopo aver causato tutti i recenti problemi a Puente Viejo, si sta nascondendo. Ora però il gruppo di cittadini è finalmente riuscito a trovare il Mesia, e ciascuno pianifica la propria vendetta nei suoi confronti.

Il segreto tornerà domani, 1° aprile 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 31 marzo.