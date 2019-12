Il Segreto anticipazioni 19 dicembre 2019: Francisca scopre la verità sul medico e su Maria

Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 19 dicembre 2019 su Canale 5, anche Francisca, nonostante il silenzio di Raimundo, scopre la verità sulla situazione in cui si trova Maria: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di giovedì 19 dicembre 2019 e fin dalle anticipazioni la vicenda di Maria, alle prese con il medico chiamato dal Mesia, sembra avere uno scioglimento piuttosto veloce.

Francisca infatti, nonostante Raimundo non le abbia ancora raccontato dei propri dubbi e delle proprie scoperte sul conto di Fernando, scopre grazie a Don Berengario che Maria è stata visitata da un medico fatto arrivare a Puente Viejo dal Mesia. Si insinua anche nella Montenegro il dubbio che la disperazione in cui Maria è piombata faccia parte di un ben preciso piano.

Antolina, intanto, sembra essere almeno riuscita nell'intento di mettere a rischio la salute di Elsa con i suoi atti sconsiderati.

Il segreto tornerà domani, 19 dicembre, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, 18 dicembre, alle 16:10 su Canale 5.

