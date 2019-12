Il Segreto anticipazioni 18 dicembre 2019: Raimundo è pronto a smascherare Fernando

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 18 dicembre 2019 e fin dalle anticipazioni la vicenda di Maria e Fernando rischia di esplodere tra le mani di Raimundo come una bomba a orologeria.

Mentre il dottor Carrillo ha ucciso le speranze di Maria, Donna Francisca si è recata dalla sua prediletta per convincerla a lasciare La Habana e la casa di Fernando. Intanto, però, c'è qualcuno a cui non è sfuggito nessun dettaglio: è Raimundo, che, nonostante si sia scusato col Mesia per il comportamento della Montenegro, ha subito capito che lo stratagemma del medico è solo un modo per tenere Maria legata a sè e per far soffrire indirettamente Francisca. Raimundo sospetta addirittura che possa essere stato lui stesso a piazzare l'ordigno il giorno delle nozze, ma sarà pronto a condividere quei sospetti che sono quasi una certezza anche con la Montenegro?

Il segreto tornerà domani, 18 dicembre, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, 17 dicembre, alle 16:10 su Canale 5.

Il Segreto anticipazioni dal 16 al 21 dicembre 2019: Antolina viene allontanata da Elsa