Il Segreto anticipazioni dal 16 al 21 dicembre 2019: Antolina viene allontanata da Elsa

Il Segreto torna per un'altra settimana, dal 16 al 21 dicembre 2019, sempre su Canale 5 e le anticipazioni fanno presagire lo scioglimento della vicenda tra Antolina ed Elsa, ma sarà senza conseguenze?

Anticipazioni di lunedì 16 dicembre 2019:

Antolina non riesce a rassegnarsi al fatto che Isaac si sia rifatto una vita al fianco di Elsa, e che la Laguna sia benvoluta da tutti coloro che la conoscono. Così, dopo averle svelato la morte della sua cara amica Adela, un terribile colpo per la sua salute cagionevole e per il suo cuore già messo alla prova dall'intervento, Antolina comincia a preparare le bottiglie incendiarie che le serviranno per dare fuoco alla casa in cui vivono insieme Elsa e Isaac.

Anticipazioni di martedì 17 dicembre 2019:

Il medico di Berlino che Fernando ha rintracciato arriva a La Habana e Maria ripone in lui ogni speranza di guarigione dopo il grave incidente che sembra aver compromesso per sempre l'uso delle gambe.

Anticipazioni di mercoledì 18 dicembre 2019:

Carrillo, come si era già intuito, è un medico assoldato da Fernando. Raimundo arriva alla conclusione che Fernando è l'unico a beneficiare dell'attuale situazione tra Francisca, Severo e Carmelo, e ora sta cercando di colpire la Montenegro attraverso Maria.

Anticipazioni di giovedì 19 dicembre 2019:

Anche Francisca scopre, grazie a Don Berengario, che Maria è stata visitata da un medico fatto arrivare a Puente Viejo da Fernando. Antolina, invece, riesce a mettere a rischio la salute di Elsa con i suoi atti sconsiderati.

Anticipazioni di venerdì 20 dicembre 2019:

Il dottor Zabaleta visita Elsa e le ordina assoluto riposo, Antolina viene allontanata e diffidata dal far ritorno a casa di Isaac ed Elsa. Mauricio si risveglia.

Anticipazioni sabato 21 dicembre 2019:

Mauricio, svegliatosi dopo essere stato colpito per difendere Francisca, viene interrogato da Raimundo ma, sfortunatamente, non ricorda nulla dell'attentato alle loro vite. Carmelo intanto chiede a Meliton di proteggere la famiglia di Severo.

L'appuntamento con le nuove puntate de Il segreto è per oggi, lunedì 16 dicembre, fino a sabato 21 dicembre, sempre intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand.