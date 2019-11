Il Segreto anticipazioni 18 novembre: per Severo la situazione rischia di precipitare

Nella puntata de Il Segreto, in onda su Canale 5 lunedì 18 novembre 2019 alle 16:10, le cose per Severo sembrano mettersi davvero male dopo il rinvenimento delle impronte sull'ordigno.

Il Segreto torna il 18 novembre 2019 su Canale 5 alle 16:10 e le anticipazioni sono tutt'altro che positive per Severo, dopo che le sue impronte sono state rinvenute sull'ordigno esploso al matrimonio di Fernando.

Le nozze sono state praticamente distrutte dalla bomba, che ha ucciso Maria Elena e ferito gravemente Maria e Matias, ma ora un colpevole sembra vicino all'essere smascherato. Si tratta di Severo, le cui tracce sono state ritrovate in seguito alle analisi svolte sui resti dell'ordigno. Lui sa di non aver materialmente commesso l'attentato ma allo stesso tempo non può ignorare i propri sensi di colpa per avere in effetti commissionato quella bomba che doveva distruggere i granai di Donna Francisca Montenegro.

Le cose si fanno sempre più difficili non solo per Severo: Elsa lotta continuamente con la sua malattia, ma non ci sono più molte speranze senza il costoso intervento per cui ha necessità di recuperare ben 4000 pesetas. Gli amici di Elsa e Isaac hanno organizzato una colletta che dovrebbe far raggiungere quota 2000 pesetas, ma all'improvviso arriva una generosa offerta: Antolina offrirà 1200 pesetas ma Isaac non ha dubbi sul fatto che quelli sono proprio i soldi che gli ha sottratto in precedenza. Lui sarebbe pronto ad accettarli ma sarà frenato dalla strenua resistenza di Elsa?

