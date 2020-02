Il Segreto anticipazioni 17 febbraio 2020: Maria mette alle strette l'infermiera Vilches

Il Segreto torna con la puntata di lunedì 17 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni trovano Maria sempre più decisa a scoprire cosa nasconde l'infermiera Dori Vilches.

Maria ha deciso di somministrare alla Vilches un farmaco per abbassare le difese, sempre impenetrabili, della sua infermiera. Approfittando dello stato poco cosciente di Dori, Maria le pone alcune domande scomode su Clara.

Nel frattempo a Puente Viejo, Carmelo, superato il momento di scoramento, ha deciso di prendere in mano la situazione: ha deciso di smascherare una volta per tutte Fernando, e trova ancora una volta in Severo un fedele alleato.

Il segreto tornerà domani, 17 febbraio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, domenica 16 febbraio.