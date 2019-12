Il Segreto anticipazioni 17 dicembre 2019: le speranze di Maria distrutte dal medico pagato da Fernando

Il Segreto torna con la puntata di martedì 17 dicembre 2019 e fin dalle anticipazioni veniamo informati della brutta sorpresa che riceverà Maria a La Habana, ma non tutto è perduto.

Maria infatti ha atteso con ansia il confronto con questo luminare della medicina chiamato da Fernando, ma purtroppo per lei il responso sembra non lasciare speranze alla donna: a quanto pare Maria non potrà tornare a camminare.

La realtà, però, potrebbe essere molto diversa da così: qualcosa in quel medico, infatti, fa nascere dei sospetti in Raimundo che, sta indagando senza sosta su Fernando.

Il segreto tornerà domani, 17 dicembre, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, 16 dicembre, alle 16:10 su Canale 5.