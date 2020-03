Il Segreto anticipazioni 17 marzo 2020: Prudencio e Lola finalmente sposi

Nella puntata de Il Segreto, in onda martedì 17 marzo 2020 su Canale 5, si celebrano finalmente le nozze tra Lola e Prudencio: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di martedì 17 marzo 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci portano finalmente nei festeggiamenti per le nozze di Lola e Prudencio.

Nonostante il terribile momento che Puente Viejo sta vivendo, il matrimonio di Lola e Prudencio viene celebrato da don Anselmo e da don Berengario. Non tutti i concittadini, però, riescono a godersi il momento: Marina, nonostante il presunto ritorno di fiamma con Berengario, decide che ne ha abbastanza di lui e di tutta Puente Viejo.

Il segreto tornerà domani, 17 marzo 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5