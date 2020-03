Il Segreto anticipazioni 16 marzo 2020: Carmelo e Severo vittime di un agguato

Nella puntata de Il Segreto, in onda lunedì 16 marzo 2020 su Canale 5, Mauricio e Meliton, insieme a Severo e Carmelo, cadono in una trappola: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di lunedì 16 marzo 2020 su Canale 5 e le anticipazioni parlano di un agguato a Mauricio, Meliton, Severo e Carmelo che stanno cercando di salvare Puente Viejo.

La situazione nella cittadina si fa di ora in ora più disperata: l'acqua piena di cianuro ha cominciato a invadere le prime case e gli abitanti sono vittime di un'epidemia che sembra ormai incontrollabile. Eppure il sottosegretario Garcia-Morales si è detto estraneo ai fatti.

Meliton, Mauricio, Severo e Carmelo sono alla ricerca di sorgenti d'acqua non contaminata intorno a Puente Viejo quando cadono in un agguato: qualcuno sta sparando verso di loro. Se Garcia-Morales giura di non volere fino a quel punto il male della cittadina e dei suoi abitanti, e Fernando sembra davvero morto, chi può essere questa volta il nemico?

Il segreto tornerà domani, 16 marzo 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.