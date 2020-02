Il Segreto anticipazioni 16 febbraio 2020: Fernando e l'infermiera Vilches sono amanti

Il Segreto torna con la puntata di domenica 16 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni svelano finalmente quale sia la natura del rapporto tra Fernando e l'infermiera Dori Vilches.

Dori promette a Fernando di eseguire i suoi ordini senza ulteriori strappi alla regola. Come ha guadagnato, il Mesia, la fedeltà dell'infermiera. Sarà una conversazione tra i due a confermare quanto il pubblico sospettava: Fernando e Dori Vilches sono amanti! Ma Maria non demorde e, somministrato un farmaco alla sua infermiera, la fa assopire e la sottopone, come in una sorta di stato di trance, a un vero e proprio interrogatorio su Clara.

Il segreto tornerà domani, 16 febbraio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.