Il Segreto anticipazioni 15 maggio 2020: Isabel è stranamente comprensiva con Adolfo

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 15 maggio 2020 su Canale 5 alle 16:10 e le anticipazioni ci mostrano Isabel nell'insolito ruolo di madre comprensiva.

Con grande sorpresa di Adolfo, Isabel si mostra comprensiva e arriva a dare la sua "benedizione" alla relazione tra Adolfo e una delle figlie di don Ignacio. Inigo racconta a Isabel il motivo per cui non ha eseguito l'ordine di dar fuoco alla locanda di Marcela e Matias ed Isabel conviene che per il momento è meglio non rischiare altre mosse. Il cambiamento di Alicia non passa inosservato a Encarnacion che ne parla con Jesus e così decidono di controllare cosa stia davvero facendo loro figlia fuori di casa. I problemi di Dolores sono finiti perché il suo concorrente in affari decide di non aprire più un super-emporio a Puente Viejo. Adolfo e Tomas scoprono che Isabel sta acquisendo vari terreni e le chiedono spiegazioni. Ramon chiama don Ignacio, ma la linea telefonica si interrompe.

Il segreto tornerà venerdì 15 maggio 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 14 maggio.