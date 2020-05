Il Segreto anticipazioni 14 maggio 2020: tra Matias e Alicia scoppia la passione

Il Segreto torna con la puntata di giovedì 14 maggio 2020 su Canale 5 alle 16:10 e le anticipazioni annunciano che Alicia e Matias potrebbero non essere più in grado di trattenere la reciproca attrazione.

Manuela riesce a chiedere aiuto e Encarnacion viene soccorsa. Urrutia e Alicia si prendono cura di lei con affetto mentre le ragazze Solozabal curano affettuosamente Manuela. Adolfo riesce ad ottenere l'approvazione di Isabel per alcune migliorie alla messa in sicurezza dei minatori. Mauricio convoca Tiburcio e gli consiglia di convincere Dolores a chiedere scusa a Pedraza, ma Dolores non intende piegarsi. Don Ignacio chiede un confronto con Rosa. Alicia seduce Matias. Tomas va a trovare Marcela. Inigo obbedendo a Isabel si reca in paese con una tanica di benzina e nascosto scruta i movimenti dentro la locanda. Isabel trova le lettere di Rosa a Adolfo.

Il segreto tornerà mercoledì 13 maggio 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.