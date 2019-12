Il Segreto anticipazioni 15 dicembre 2019: Maria comincia a sospettare di Fernando

Il Segreto torna con la puntata di domenica 15 dicembre 2019 e nelle anticipazioni anche qualcun altro comincia a sospettare di Fernando, ed è Maria, forzata alla convivenza con l'infermiera Dori.

I figli di Maria partono alla fine per il collegio, con grande sofferenza di Raimundo, che non è riuscito a salutarli. Donna Francisca, invece, si dichiara ancora offesa per il fatto che Maria abbia lasciato la villa e si sia trasferita con Fernando. Non sa però che la donna, rinchiusa a La Habana, sta soffrendo delle pene infernali per colpa di Dori, la cameriera che Fernando ha assoldato per assisterla. Proprio dalla terribile esperienza con l'assistente, cominciano a nascere i primi sospetti di Maria sulle reali intenzioni del Mesia.

Il segreto tornerà domani, 15 dicembre, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.