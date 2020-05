Il Segreto anticipazioni 13 maggio 2020: Isabel ha in pugno Donna Francisca?

Nella puntata de Il Segreto, in onda mercoledì 13 maggio 2020 su Canale 5, tutto ormai ci dice che Donna Francisca è caduta nella trappola di Isabel? Anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 13 maggio 2020 su Canale 5 alle 15:10 e le anticipazioni si concentrano ancora una volta sui perfidi piani di Isabel.

Inigo rifiuta di obbedire all'ordine di Isabel, ma lei insiste e motiva questo desiderio di liberarsi di Matias con il timore che possa fare del male a Tomas. Matias ritorna a capo della rivolta dei minatori. Mauricio è molto preoccupato per il malcontento dei minatori e teme un altro sciopero. Ignacio ribadisce che il vero problema e' Isabel e che bisognerà convincerla a rispettare le norme di Sicurezza sul lavoro. Marta si reca ad un altro appuntamento con Adolfo, e a nulla valgono le parole di Manuela che cerca di dissuaderla. Dolores non è disposta a cedere al suo rivale in affari e neanche la mediazione di Don Filiberto mette fine alla disputa. Isabel continua a mentire a Francisca e nel frattempo le chiede cifre di denaro sempre più alte. Manuela e Encarnacion, durante una passeggiata, cadono dentro una profonda buca.

Il segreto tornerà mercoledì 13 maggio 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 12 maggio.