Il Segreto anticipazioni 14 gennaio 2020: Carmelo si risveglia ma non ricorda nulla di quanto successo

Nella puntata de Il Segreto, in onda martedì 14 gennaio 2020 su Canale 5, Carmelo si risveglia dopo il duello con il Fraile, ma non ricorda quasi nulla: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di martedì 14 gennaio 2020 su Canale 5 e fin dalle anticipazioni il diabolico piano di Fernando sembrerà fare passi da gigante a causa della momentanea amnesia di Carmelo.

Il Leal infatti, nonostante le tremende ferite, viene dichiarato ormai fuori pericolo, grazie alle cure dell'amico Severo e di Irene. Purtroppo non ricorda molto su come sia cominciato tutto, sul perchè si sia svegliato ferito anche se con un nemico, il sindaco di Belmonte, in meno. Il diabolico piano di Fernando, dunque, può continuare ad andare avanti senza alcun problema.

Il segreto tornerà domani, 14 gennaio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, lunedì 13 gennaio.