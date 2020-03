Il Segreto anticipazioni 13 marzo 2020: la salvezza di Puente Viejo costa cara a Meliton

Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 13 marzo 2020 su Canale 5, Meliton riuscirà a trovare una via di salvezza per Puente Viejo pagando però un prezzo altissimo: anticipazioni.

Non c'è più tempo: le persone di Puente Viejo si ammalano per l'avvelenamento delle falde acquifere, Donna Francisca ha perso tutto, non c'è tempo per correre alla ricerca del responsabile. Raimundo però ha un asso nella manica: incarica il fedele Meliton della ricerca di alcune vecchie carte topografiche. Lo scopo? Intorno a Puente Viejo esistono altre falde acquifere non contaminate che in questo momento potrebbero essere vitali per la comunità. Meliton trova le sorgenti ma, proprio quando sta per tornare indietro a comunicare la lieta notizia, viene assassinato!

Il segreto tornerà domani, 13 marzo 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.