Il Segreto anticipazioni 12 maggio 2020: Isabel vuole uccidere Matias

Nella puntata de Il Segreto, in onda martedì 12 maggio 2020 su Canale 5, Isabel manifesta la chiara volontà di voler uccidere Matias! Anticipazioni.

Isabel chiede a Ignacio di allearsi contro i lavoratori, ma Ignacio rifiuta di adottare i metodi della marchesa. Matias non sopporta di sentirsi dire la verità da Tomas e lo aggredisce senza mezzi termini e solo Marcela riuscirà a mettere fine alla lite tra i due. Francisca è piuttosto depressa e trova conforto nel ricordo dei tempi passati insieme a Raimundo. Dolores è tormentata dalla concorrenza che Julian Pedraza sta facendo al suo super- emporio. Mauricio avverte la nuova tensione tra i minatori e chiede a Tomas e Adolfo di mantenere le promesse e attuare la messa in sicurezza della miniera. Manuela chiede a Marta di non andare agli appuntamenti con Adolfo. Isabel esasperata chiede ad Inigo di uccidere Matias.

Il segreto tornerà martedì 12 maggio 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.