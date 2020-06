Il Segreto anticipazioni 12 giugno 2020: tragedia a Puente Vejo! Isabel e i suoi figli in pericolo

Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 12 giugno 2020 su Canale 5 alle 15:30, la tragedia di Puente Viejo mette in pericolo Isabel e la sua famiglia: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 12 giugno 2020 su Canale 5 alle 15:30 e le anticipazioni ci mostrano già le conseguenze tragiche dell'incidente in miniera. Per Isabel saranno tempi davvero difficili.

I soccorritori recuperano i minatori sotto le macerie, molti di loro sono feriti, e tra loro c'è un morto: Cosme. Damian è affranto e pieno di rabbia, al punto di capeggiare una rivolta contro Isabel e i suoi figli. Marta si offre come volontaria assistente di Mauricio. Sia Ignacio che Manuela sospettano del comportamento di Carolina e cercano di scoprire cosa stia nascondendo. Dolores insiste nel voler mantenere il super emporio aperto di notte, obbligando Onesimo e Tiburcio a turni massacranti. Francisca continua ad avere tremende emicranie dovute alle erbe francesi che Isabel fa aggiungere alle sue tisane. Carolina dopo aver raccontato l'ennesima bugia a Encarnationsi reca ad un rifugio nel bosco dove ad aspettarla c'è Pablo.

Il segreto tornerà venerdì 12 giugno 2020, intorno alle 15:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, giovedì 11 giugno.