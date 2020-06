Il Segreto anticipazioni 11 giugno 2020: caos in miniera, Dolores ne approfitta?

Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 11 giugno 2020 su Canale 5, continuano i tentativi di soccorso in miniera, mentre Dolores pensa subdolamente di approfittarne: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di giovedì 11 giugno 2020 su Canale 5 alle 15:30 e le anticipazioni ci riportano in miniera, dove i soccorritori stanno cercando di salvare i minatori intrappolati.

Alla miniera i soccorritori lottano contro il tempo per portare in superficie i minatori rimasti intrappolati dal crollo. L'arrivo di Isabel alla miniera fa indignare Damian che l'aggredisce verbalmente, costringendo Huertas a farla scortare a La Habana. Dolores sembra voler offrire aiuto disinteressato alle squadre di soccorso ma in realtà trama qualcosa. Rosa e Marta stringono un patto e si riappacificano. Carolina riceve un misterioso messaggio e sparisce per 4 ore allarmando tutti. I soccorritori portano in superficie i primi feriti.

Il segreto tornerà giovedì 11 giugno 2020, intorno alle 15:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, mercoledì 10 giugno.