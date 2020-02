Il Segreto anticipazioni 12 febbraio 2020: Prudencio è ignaro del piano di Francisca

Nella puntata de Il Segreto, in onda mercoledì 12 febbraio 2020 su Canale 5, Prudencio vive serenamente il suo amore, ignaro del pericolo che rappresenta Francisca: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 12 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni si concentrano sulla rivalità tra Donna Francisca e Prudencio, che sta per esplodere.

Il giovane infatti sta vivendo serenamente il suo amore per Lola, dopo un periodo di continue incertezze dovute alla scoperta del difficile passato di lei ma soprattutto dei suoi rapporti con la Montenegro. Prudencio ha addirittura organizzato una caccia al tesoro con il solo scopo di chiedere all'amata di sposarlo. È completamente ignaro delle trame di Donna Francisca che rischiano di distruggere la sua felicità.

Il segreto tornerà domani, 12 febbraio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, martedì 11 febbraio.