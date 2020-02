Il Segreto anticipazioni 11 febbraio 2020: Don Beregario rivela l'identità di Esther

Il Segreto torna con la puntata di martedì 11 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni sono dedicate a Don Berengario e al modo che ha trovato per arginare i pettegolezzi.

Dolores infatti ha cominciato a spettegolare in giro, così Don Berengario prende una clamorosa e coraggiosa decisione: confessare a Dolores, Marcela e Consuelo che Esther è sua figlia. Mentre Matias si complimenta con il parroco per aver gestito in questo modo una situazione che rischia di esplodere come una bomba, Dolores non riesce proprio a tenere la bocca chiusa. Irene intanto, confrontando la grafia di Fernando con quella di Esteban Frailer, si avvicina a un'interessante scoperta.

Il segreto tornerà domani, 11 febbraio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.