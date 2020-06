Il Segreto anticipazioni 10 giugno 2020: Isabel sta drogando Donna Francisca?

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 10 giugno 2020 su Canale 5 alle 16:10 e le anticipazioni ci fanno davvero temere per l'incolumità di Donna Francisca, nelle mani di Isabel.

Ignacio dà il suo permesso ad Adolfo per corteggiare Rosa, ma impone anche delle regole che non dovranno infrangere. Tra Rosa e Marta la situazione non migliora e Manuela esorta Marta a fare il primo passo. Adolfo e Tomas non convincono Isabel a comprare le travi necessarie per puntellare la nuova galleria della miniera e iniziano i lavori di scavo. Isabel temendo che Francisca possa andar via da La Habana, inizia ad aggiungere un ingrediente misterioso nelle Sue tisane. Tra Matias e Marcela sembra ritornata la serenità, ma Alicia non è disposta a farsi da parte. Alla miniera c'è un crollo disastroso. Matias, allertato da Damian, corre sul posto.

Il segreto tornerà mercoledì 10 giugno 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.