Il Segreto anticipazioni 10 dicembre 2019: le bugie di Lola mettono a dura prova Prudencio

Nella puntata de Il Segreto, in onda martedì 10 dicembre 2019 su Canale 5, Lola è sempre più in crisi per via del suo ruolo e la pazienza di Prudencio sta arrivando al limite: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di martedì 10 dicembre 2019 e le anticipazioni non prevedono nulla di buono all'orizzonte per la storia d'amore tra Lola e Prudencio.

Raimundo sospetta che il colpevole vero e proprio dell'agguato non sia Carmelo, e chiede aiuto a Irene che, a quanto pare, nutre lo stesso sospetto: sono entrambi convinti che Fernando non sia estraneo ai fatti.

Donna Francisca, però, ha sicuramente le delle colpe dirette in un'altra questione: la storia d'amore tra Lola e Prudencio, infatti, viene messa sempre più a dura prova dalle menzogne che la ragazza deve inventare per continuare a servire la Montenegro.

Il segreto tornerà domani, 10 dicembre, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, lunedì 9 dicembre, alle 16:10 su Canale 5.