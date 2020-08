Il Segreto anticipazioni 1° settembre 2020: l'inattesa proposta di Marta a don Ignacio

Il Segreto torna martedì 1° settembre 2020 su Canale 5 alle 15:40 con le puntate inedite. Le anticipazioni raccontano quale sia il 'piano' di Marta per smettere di soffrire per amore.

Il Segreto torna martedì 1° settembre 2020 su Canale 5, intorno alle 15:40, con le puntate inedite. Le anticipazioni ci riportano nel dramma di Marta che, con il cuore in mille pezzi per l'imminente matrimonio di Adolfo e Rosa, elabora un "piano" per non pensare alle sventure amorose.

Marta chiede al padre di poter lavorare insieme a lui alla fabbrica. Don Ignacio accetta e le propone di lavorare come contabile. Marta accetta, ma fa ben presente di voler lavorare al progetto per la produzione dei nuovi barattoli.

Dolores inizia il suo nuovo "sciopero del resto" facendo infuriare Tiburcio. Onesimo ottiene dal Sindaco, dal Capitano e dai paesani la solidarietà per sfuggire a Gunther.

Raimundo incontra Antonita con un cesto pieno dei fiori preferiti da Francisca e i suoi sospetti si rafforzano, mentre Alicia ha uno scontro con suo padre. Damian propone ad Alicia l'idea di assaltare e svaligiare il furgone che trasporta il denaro per le banche. Pablo inizia a stare meglio e Carolina ricomincia a riconsiderare l'idea di scappare insieme. Il ricevimento per il fidanzamento tra Adolfo e Rosa inizia con l'evidente intenzione di Isabel di mettere in difficoltà don Ignacio. Adolfo continua a tormentare Marta.