Il Segreto anticipazioni 1° luglio 2020: Angustias peggiora e Pepa teme per il bambino

Il Segreto torna mercoledì 1° luglio 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 ma con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni le condizioni di salute di Angustias continuano a peggiorare e Pepa non può che essere preoccupata per il bambino che nascerà.

Pepa decide di non confessare la verità a Tristan, ma non cambia idea: porterà via Martin. Soledad invece affronta il fratello e lo prega di non dire nulla a Francisca riguardo a quanto visto. Mauricio, fidato capomastro di Francisca, informa la Signora che tre uomini sono stati alla diga la sera prima. Raimundo, intanto, è sempre più demoralizzato: ha evitato che Ramiro e Alfonso facessero saltare in aria la diga, ma ora assiste impotente alla distruzione del suo raccolto. Dopo aver fatto intendere di essere disperato al punto di suicidarsi si allontana dalla locanda, lasciando Emilia in apprensione. Le condizioni psichiche di Angustias peggiorano ma Pepa è soprattutto preoccupata per il bimbo che aspetta e ne parla con Tristan.

Il segreto tornerà mercoledì 1° luglio 2020, intorno alle 15:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.