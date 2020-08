Il secondo tragico Fantozzi, stasera su Rete 4 il film con Paolo Villaggio

Stasera su Rete 4 alle 21:27 va in onda Il secondo tragico Fantozzi, il secondo capitolo della saga dedicata al ragioniere più famoso d'Italia creato da Paolo Villaggio.

Il secondo tragico Fantozzi va in onda stasera su Rete 4 alle 21:27, è il secondo capitolo della saga ideata e interpretata da Paolo Villaggio, incentrata sul ragioniere più famoso d'Italia, Ugo Fantozzi.

Altre, tragiche avventure del rag. Ugo Fantozzi, alle prese con la famiglia, la cotta segreta per la signorina Silvani, i colleghi di lavoro e i superiori. Stavolta Fantozzi verrà obbligato ad accompagnare il Mega Presidente Galattico al Casinò e sarà costretto ad andare ad assistere all'ennesima proiezione aziendale de La corazzata Potëmkin, venendo poi anche rinchiuso in una terrificante clinica per dimagrire.

La locandina di Il secondo tragico Fantozzi

Diretto da Luciano Salce, Il secondo tragico Fantozzi arrivò nelle sale 15 Aprile 1976. Accanto a Paolo Villaggio ritroviamo molti protagonisti del primo film, ovvero, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Giuseppe Anatrelli, Liu Bosisio e Plinio Fernando. Il film è passato alla storia per la scena de La corazzata Kotiomkin, il film fittizio ispirato a La corazzata Potëmkin, che gli impiegati sono costretti a vedere anche quando gioca la nazionale di calcio. Alla fine di una di queste proiezioni, Fantozzi riceve i leggendari 92 minuti di applausi dopo aver detto "Per me La Corazzata Potëmkin è una cagata pazzesca".