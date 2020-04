Il Santo: Chris Pine protagonista del film reboot?

Chris Pine potrebbe essere il protagonista del reboot cinematografico del franchise Il Santo prodotto da Paramount Pictures. Lo studio ha già annunciato che alla regia del lungometraggio ci sarà Dexter Fletcher.

Chris Pine, se le trattative si concluderanno in modo positivo, avrà la parte del personaggio creato da Leslie Charteris negli anni Venti. La prima versione cinematografica delle avventure raccontate in Il Santo aveva incassato in tutto il mondo 118 milioni di dollari.

Nel 1997 era stato Val Kilmer a interpretare l'iconico personaggio, ora al centro del nuovo film scritto da Seth Grahame-Smith e prodotto da Lorenzo Di Bonaventura in collaborazione con Brad Krevoy.

Il Santo racconta le avventure di Simon Templar, un criminale in stile Robin Hood e su commissione. I romanzi avevano ispirato uno show televisivo, andato in onda negli anni '60, e l'adattamento per il grande schermo che non ha però dato vita a un franchise di successo come avevano ipotizzato i produttori.

Dexter Fletcher ha reso Rocketman un successo internazionale e il regista, prossimamente, dovrebbe occuparsi anche del film Renfield, parte dei progetti legati ai mostri Universal.