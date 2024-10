Il Robot Selvaggio, Lupita Nyong'o sul doppiaggio: "Siri ed Alexa prime fonti d'ispirazione"

Durante la proiezione londinese de Il Robot Selvaggio, Lupita Nyong'o ha sottolineato come per il doppiaggio del robot si sia ispirata ad Alexa, Siri ed altre voci artificiali

"Mi sono ispirata alle voci AI come Alexa e Siri", ha scherzato Lupita Nyong'o parlando del doppiaggio per Il Robot Selvaggio, in un'intervista a Deadline Contenders di Londra.

Nel film, che è un adattamento dell'omonimo bestseller pluripremiato di Peter Brown, Nyong'o interpreta un robot chiamato ROZZUM unit 7134 - in breve "Roz" - che naufraga su un'isola disabitata e deve imparare ad adattarsi al duro ambiente circostante, costruendo gradualmente relazioni con gli animali dell'isola e diventando il genitore adottivo di un papero orfano.

Il Robot Selvaggio: l'ispirazione della Nyong'o durante il doppiaggio

Il robot selvaggio: una scena

Prodotto dalla DreamWorks Animation, Il robot selvaggio è stato diretto dal tre volte candidato all'Oscar Chris Sanders, sceneggiatore e regista di Dragon Trainer, I Croods e Lilo & Stitch della Disney. Ed è prodotto da Jeff Hermann (The Boss Baby 2: Family Business della DreamWorks Animation; co-produttore della serie Kung Fu Panda). Sanders ha anche scritto la sceneggiatura.

Anche Lupita Nyong'o è intervenuta prima della proiezione, sottolineato la provenienza della sua ispirazione per il doppiaggio:

"Alexa, Siri e quelle voci su TikTok e Instagram che sono così positive e non sbagliano mai nulla. Ed hanno sempre questa sorta di attitudine a fare qualcosa. Questo è stato il punto di partenza per Roz e il suo viaggio verso l'autorealizzazione e l'evoluzione dell'espressione di sé, ho preso ispirazione da tutto questo". Ha sottolineato l'attrice durante l'intervista.

Il robot selvaggio, recensione: un grande film diventato già un classico (scaldando i cuori del pubblico)

Parlando dell'adattamento, Sanders ha detto alla folla presente a Londra di aver deciso fin dall'inizio di incentrare il film sul tema della "gentilezza" dopo una discussione con Brown:

"La cosa che Brown aveva in mente, il principio guida, era l'idea che la gentilezza potesse essere un'abilità di sopravvivenza", ha detto Sanders. "L'ho subito annotato e ho pensato: "Ok, dobbiamo portarlo sullo schermo, di sicuro"".

Sanders e Lupita Nyong'o sono stati raggiunti sul palco dal compositore del film, Kris Bowers, che ha detto che lavorare con Sanders al film è stata un'esperienza unica che ha realizzato i sogni di composizione che aveva da bambino.

"Ricordo di aver visto interviste a John Williams e Steven Spielberg e di averli visti proprio accanto al pianoforte mentre John lavorava al suo tema e ne parlava e parlava di come tutto avrebbe suonato", ha detto. "È qualcosa di estremamente raro nelle esperienze di musica da film".

Locandina di Il robot selvaggio

Bowers ha aggiunto: "È stato fantastico entrare nel dettaglio dell'orchestrazione e di tutte queste cose, in modo che la musica continuasse ad evolversi in ogni momento".

Il Robot Selvaggio è interpretato anche da Pedro Pascal, Catherine O'Hara, Stephanie Hsu e Bill Nighy. Universal/DreamWorks Animation ha lanciato il film all'inizio del mese. Il film ha superato i 100 milioni di dollari a livello globale lo scorso fine settimana ed è nei cinema italiani dal 10 ottobre.