Lupita Nyong'o conferma la rottura con Joshua Jackson: "Se avrò un'altra relazione sarà grazie al mio gatto"

Interpellata da Harper's Bazaar, Lupita Nyong'o ha confermato di aver chiuso la relazione con il collega Joshua Jackson. La star aveva reso pubblica la storia con l'attore nell'ottobre 2023, poco dopo l'annuncio della separazione dalla moglie Jodie Turner-Smith.

Nelle ultime settimane erano circolate voci secondo cui la relazione tra Nyong'o e Jackson fosse in crisi e nell'intervista, l'attrice di A Quiet Place - Giorno 1 e 12 anni schiavo ha svelato di essere tornata recentemente single.

Rottura

"Il mio amore per il mio gatto è unico" ha spiegato Nyong'o "Se avrò la fortuna di avere di nuovo una relazione romantica sarà grazie a lui". Con queste frasi dedicate al proprio gatto Yoyo, Lupita Nyong'o ha alluso alle sofferenze passate a causa dalle relazioni romantiche.

Lupita Nyong'o in una scena di A Quiet Place - Giorno 1

"Ero pronta a chiudere quella porta e serrarla con lucchetto e chiavistello. Lui [il gatto] ha fatto in modo che il mio cuore rimanesse aperto" ha proseguito l'attrice, che adottò Yoyo lo scorso ottobre, proprio nel periodo in cui fu avvistata con Joshua Jackson al concerto di Janelle Monáe a Los Angeles. La relazione venne successivamente ufficializzata quando vennero fotografati mano nella mano insieme.

Le prime voci sulla crisi della coppia sono emerse in seguito alle foto che ritraevano Joshua Jackson in compagnia della modella Nastassja Roberts. Dopo una relazione decennale con Diane Kruger, la star di Dawson's Creek frequentò e convolò a nozze con Jodie Turner-Smith nel 2019, separandosi nel 2023. Dall'unione è nata una figlia di nome Juno.

Prima della relazione con Jackson, Lupita Nyong'o ebbe una relazione con il conduttore televisivo Selema Masekela per poco meno di un anno. L'attrice messicana è conosciuta principalmente per il ruolo della schiava Patsy in 12 anni schiavo, che le valse l'Oscar come miglior attrice non protagonista, e per le partecipazioni a film come Black Panther, Noi e la trilogia sequel di Star Wars.