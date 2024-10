Il Robot Selvaggio: il film animato avrà un sequel

Il Robot Selvaggio avrà un sequel dopo la conferma del regista del film. Durante la Contenders Series di Deadline di questo fine settimana, Chris Sanders ha dichiarato alla stampa che la Dreamworks Animation sta già sviluppando il seguito.

Lo scorso fine settimana, Il Robot Selvaggio è riuscito a superare i 100 milioni di dollari a livello globale. L'omonimo bestseller di Peter Brown funge da materiale di partenza per questo film d'animazione. Sanders ha dichiarato:

"Al 100% sì, ci sono assolutamente piani per un secondo film". È una bella notizia per i fan del film per famiglie. La pellicola è entrata in un panorama animato affollato, con Transformers One che lo ha preceduto nelle sale.

Il Robot Selvaggio: il film avrà un sequel sicuramente

Il robot selvaggio: un momento del film

Non molto tempo fa, al regista Chris Sanders è stata chiesta l'opportunità di rivisitare la storia di Roz in un altro film. Ora sappiamo che sarà così. L'idea non era scontata, nemmeno la settimana di uscita della pellicola. Parlando con la NBC, il regista ha spiegato quanto gli sia piaciuto creare storie in questo mondo.

La Dreamworks ha adattato questo amato romanzo per bambini ormai da anni. La cura di ogni fotogramma è evidente dallo stile visivo lussureggiante. Inoltre, Il Robot Selvaggio ha ottenuto recensioni entusiastiche da parte del pubblico e della critica. Non deve quindi sorprendere che Roz sia ancora in lavorazione.

Il robot selvaggio, intervista alle voci italiane: "Un film sulla rivoluzione della gentilezza"

"Mi piacerebbe molto", ha detto Sanders. "Credo che l'intera troupe si sia davvero impegnata in questo film in un modo che non ho mai visto prima, me compreso. È stato un lavoro d'amore da parte di tutti i membri dello studio, e sì, penso che mi piacerebbe andare a stare qui per un po'". Anche la performance della Nyong'o è stata molto apprezzata.

Lupita Nyong'o sul palco degli Oscar 2015

"Ha davvero preso l'iniziativa di creare questo personaggio. Roz è un personaggio complesso, quindi c'era molto di cui parlare. Poiché in queste sessioni di registrazione si possono toccare molti, molti punti diversi della stessa storia, abbiamo dovuto definire la voce della fase uno, della fase due e della fase tre", ha continuato il regista. "Man mano che ci muovevamo, dicevamo: 'Ok, questa è la voce della fase uno'. E lei si metteva in quella gamma. E poi più tardi, nella stessa sessione di registrazione: 'Ok, ora siamo nella fase tre della voce'... e così via". Insomma, un gran lavoro per realizzare uno dei film d'animazione di grande successo, che presto avrà anche un sequel.