Il robot selvaggio: clip esclusiva del film d'animazione diretto da Chris Sanders

L'incontro/scontro tra natura e tecnologia è al centro de Il robot selvaggio, emozionante pellicola scritta e diretta da Chris Sanders in arrivo nei cinema italiani a partire dal 10 ottobre con Universal. Un'emozionante clip esclusiva, intitolata Standoff in the Woods, ci fornisce un assaggio dell'atmosfera del film, dove vediamo il protagonista robotico Roz che rifiuta con determinazione di fare ritorno nel mondo dei robot per rimanere nel folto della foresta insieme ai suoi nuovi amici animali.

Ispirato al romanzo illustrato per ragazzi divenuto bestseller del New York Times di Peter Brown, Il Robot Selvatico, Il robot selvaggio è una pellicola d'animazione targata Dreamworks Animation con le voci italiane di Esther Elisha e Alessandro Roia.

Prodotto da Jeff Hermann, il film porta l'impronta di Chris Sanders che ha una vasta esperienza nel settore dell'animazione avendo firmato regia e sceneggiatura di Dragon Trainer, I Croods e Lilo & Stitch

Di cosa parla Il robot selvaggio

In seguito a un naufragio l'unità ROZZUM 7134, per gli amici "Roz", si ritrova su un'isola disabitata. Abituato a universi ben più robotici, il droide dovrà imparare ad adattarsi all'ostile ambiente circostante, ma ben presto stringerà amicizia con gli animali che popolano l'isola arrivando ad adottare un'ochetta orfana.

Nel cast vocale originale troviamo Lupita Nyong'o nel ruolo del robot Roz. Pedro Pascal dà voce alla volpe Fink, Catherine O'Hara doppia l'opossum Pinktail, Bill Nighy dà voce all'oca Brightbill e Stephanie Hsu interpreta il ruolo di Vontra, un robot che si unirà a Roz sull'isola. Il film si avvale, inoltre, delle voci di Mark Hamill, icona della cultura pop e vincitore dell'Emmy Award, di Matt Berry e di Ving Rhames.