Il robot selvaggio: svelata la data di uscita in VOD dell'ultimo film d'animazione di Chris Sanders

Il robot selvaggio questo fine settimana raggiungerà un impressionante secondo posto al botteghino, nel suo terzo weekend di uscita, ma la DreamWorks ha deciso di accelerare l'uscita in VOD, fissando la data al 15 ottobre. Ciò significa che sarà disponibile in digitale solo 18 giorni dopo il lancio nelle sale americane.

Megalopolis: flop annunciato, solo 4 milioni d'incasso, Il robot selvaggio primo con 35 milioni

Di cosa parla il film?

L'incontro/scontro tra natura e tecnologia è al centro de Il robot selvaggio, emozionante pellicola scritta e diretta dallo stesso regista di Lilo & Stitch, Chris Sanders, disponibile nelle sale italiane a partire dal 10 ottobre grazie a Universal.

Ispirato al romanzo illustrato per ragazzi divenuto bestseller del New York Times di Peter Brown, Il Robot Selvatico, Il robot selvaggio è una pellicola d'animazione targata Dreamworks Animation con le voci italiane di Esther Elisha e Alessandro Roia.

Il robot selvaggio: una scena

La sinossi del film recita: "In seguito a un naufragio l'unità ROZZUM 7134, per gli amici 'Roz', si ritrova su un'isola disabitata. Abituato a universi ben più robotici, il droide dovrà imparare ad adattarsi all'ostile ambiente circostante, ma ben presto stringerà amicizia con gli animali che popolano l'isola arrivando ad adottare un'ochetta orfana".

Il robot selvaggio conta un cast stellare composto da Lupita Nyong'o (Noi, Black Panther) nel ruolo del robot Roz; Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian) nel ruolo della volpe Fink; Catherine O'Hara (Schitt's Creek, Campioni di razza) nel ruolo dell'opossum Pinktail; Bill Nighy (Living, Love Actually - L'amore davvero) nel ruolo dell'oca Longneck; Kit Connor (Heartstopper, Rocketman) in quello dell'oca Brightbill e Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once, The Fall Guy in uscita quest'estate) nel ruolo di Vontra, un robot che si unirà a Roz sull'isola.

Il film si avvale anche delle voci di Mark Hamill (Star Wars, Il ragazzo e l'airone), di Matt Berry (What We Do in the Shadows, SpongeBob - Il Film) e di Ving Rhames (Mission: Impossible, Pulp Fiction).