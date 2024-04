Il regista di Chernobyl e lo sceneggiatore di Slow Horses adatteranno Caledonian Road per la tv

Il regista di Chernobyl Johan Renck e il partner di produzione Michael Parets adatteranno per la televisione il nuovo romanzo epico britannico "Caledonian Road" di Andrew O'Hagan.

Pubblicato di recente da Faber con recensioni entusiastiche, Caledonian Road è il racconto dickensiano dell'ascesa e della caduta di Campbell Flynn, storico dell'arte e intellettuale famoso, sullo sfondo della Gran Bretagna dei giorni nostri e della profonda corruzione nel cuore della classe dirigente. O'Hagan è stato candidato tre volte al Booker Prize (per Our Fathers, Be Near Me e The Illuminations). Il suo ultimo romanzo, Mayflies, è stato adattato come serie drammatica dalla BBC nel 2022 con Martin Compston, Tony Curran e Ashley Jensen.

I dettagli della serie

Parets e Renck produrranno Caledonian Road attraverso la loro società di produzione Sinestra, sostenuta da Fremantle, e Renck sarà il regista. Lo showrunner vincitore di un Emmy Will Smith (Veep, The Think of It, Slow Horses) adatterà il libro per lo schermo. O'Hagan sarà il produttore esecutivo.

"Da tempo guardiamo all'implacabile dissezione dei tempi moderni operata da Andrew O'Hagan per dare un senso al nostro mondo sempre più disorientante", hanno dichiarato Renck e Parets. "È quindi con vero orgoglio che ora possiamo chiamarlo collaboratore, mentre andiamo avanti con Andrew, Will Smith e i nostri partner di Fremantle per un adattamento che affonda le sue radici nella forza sismica del magistrale Caledonian Road".

O'Hagan ha detto che c'è stato un interesse "rapido e sorprendente" per un adattamento televisivo del suo romanzo, ma che lui "aveva occhi solo per la Sinestra", che ha definito "una delle società di produzione più audaci e fantasiose del mondo in questo momento". "Aggiungere a questo team il meraviglioso talento dell'adattatore e show-runner Will Smith è stato un colpo di genio: è semplicemente il migliore del settore", ha concluso lo scrittore.

Vincitore di un Emmy per la regia di Chernobyl della HBO, Renck ha collaborato per la prima volta con il produttore Parets per il film di fantascienza di Netflix Spaceman con Adam Sandler, Carey Mulligan e Paul Dano, presentato in anteprima al Festival di Berlino all'inizio di quest'anno. Renck e Parets hanno lanciato Sinestra nel 2022 e hanno firmato un accordo di prima visione con Fremantle, che dà alla società di produzione indie globale la possibilità di co-finanziare e co-produrre i progetti televisivi della società e di gestire le vendite internazionali.