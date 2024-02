Barry Keoghan star di Amo Saddam, il film di Johan Renck sugli ultimi giorni di vita di Saddam Hussein

Barry Keoghan, recentemente protagonista di Saltburn, sarà la star di Amo Saddam, il nuovo film diretto da Johan Renck.

Il progetto racconterà le ultime giornate di vita di Saddam Hussein ed è tratto dal libro di Will Bardenwerper intitolato The Prisoner in His Palace: Saddam Hussein, His American Guards, and What History Leaves Unsaid.

Il progetto

Eternals: Barry Keoghan in una scena del film

In Amo Saddam l'attore Barry Keoghan avrà il ruolo di un soldato americano che deve fare da guardia al dittatore nei mesi prima del suo processo e della sua condanna a morte per crimini contro l'umanità.

Durante i sei mesi, il militare si avvicina a Saddam, dovendo condividere il palazzo diventato una prigione e cercando di distinguere la realtà dalla finzione. Darby Kealey ha scritto la sceneggiatura del lungometraggio.

Saltburn: Barry Keoghan è strepitoso (e ha una scena cult) nel film di Emerald Fennell

Johan Renck, che ha portato recentemente al successo la serie Chernobyl, ha dichiarato che spera di rappresentare in modo autentico e immersivo l'esperienza di ritrovarsi a Baghdad nel 2006 e negli spazi trasformati in carcere. Gli eventi si svolgeranno a Camp Victory, base delle forze che hanno occupato l'Iraq. Il filmmaker ha dichiarato: "In un modo strano è ambientato in prigione, è un film di guerra ed è quasi un horror. Andremo un po' oltre i confini dei generi cinematografici".

Attualmente non è ancora stato scelto l'attore che interpreterà Saddam Hussein.