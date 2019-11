Il Re, su Netflix in streaming da oggi!

Il Re arriva su Netflix dal 1 novembre: disponibile in streaming la pellicola diretta da David Michod con Timothée Chalamet nei panni di Enrico V.

Il Re arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di novembre: disponibile per tutti l'attesissimo film con Timothée Chalamet mattatore assoluto, diretto da David Michod.

La sinossi ufficiale di Il Re racconta una storia dal riferimento classico: il principe ribelle Hal (Timothée Chalamet) volta le spalle alla casa reale e vive tra la gente comune, ma alla morte del tirannico padre viene incoronato re Enrico V e non riesce più a sfuggire al suo destino. Ora il giovane re deve confrontarsi con gli intrighi di palazzo, il caos e la guerra che il padre gli ha lasciato in eredità e il passato che ritorna, in particolare nei panni del cavaliere alcolizzato John Falstaff (Joel Edgerton), suo grande amico e mentore.

Il Re: Robert Pattinson durante una scena

Il lungometraggio è diretto da David Michôd e cosceneggiato da Egerton e Michôd. Nel cast del progetto - di cui potete leggere la nostra recensione - ci sono anche Sean Harris, Ben Mendelsohn, Robert Pattinson e Lily-Rose Depp. Il film è stato presentato allo scorso Festival di Venezia 2019 nella sezione Fuori Concorso, ricevendo il 72% di recensioni positive sul portale RottenTomatoes.

Il Re è solo l'ultima di tante novità in catalogo a novembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.