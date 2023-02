Il Re Leone, in arrivo un fumetto spinoff con protagonista Scar

Coloro che hanno amato Il Re Leone e il suo villain, scopriranno molto di più sulla storia del malvagio zio Scar, in una nuova serie di fumetti. Dynamite Comics racconterà una parte della sua storia che non è mai stata narrata nella prima pellicola.

Il fratello di Mufasa e zio di Simba pronto a tutto per conquistare il regno, è entrato nelle case dei bambini nel 1994 con l'uscita della pellicola nelle sale. La sua morte è arrivata al termine del film animato, ma non prima di aver gettato scompiglio e dolore con l'aiuto delle iene. Ora, a distanza di anni, Dynamite Comics porta sulle pagine di un fumetto speciale una parte della storia di Scar che non è stata raccontata in Disney Villains: Scar #1 ad opera dello scrittore Chuck Brown (Aquamen) e dell'artista Trevor Fraley.

Il racconto riporterà i lettori all'epoca de Il re leone. La storia si inserirà quindi all'interno del film originale. Con la nascita di Simba, per Scar arriva la certezza che non sarà mai re. Questa consapevolezza lo porta a mettere in atto i suoi piani per far sì che le cose cambino in suo favore. Il viaggio di Scar, come riportato da ComicBook, vedrà anche la presenza di Rafiki, lo sciamano amico di Mufasa e che ha aiutato Simba a tornare a casa.

"Non dimenticherò mai la prima volta che ho visto il film originale", ha raccontato lo sceneggiatore Chuck Brown. "Ho guardato l'intero film più e più volte per prepararmi. Dovevamo trovare un modo per adattare perfettamente la nostra storia al film. Questa storia deve anche aggiungere qualcosa di valore a quella originale".

L'artista Trevor Fraley ha poi aggiunto: "Sono nato lo stesso anno in cui il film è uscito, quindi è sempre stato parte della mia vita ed è stato molto probabilmente una delle prime pellicole che ho visto. Voglio far sì che i personaggi che conosci mantengano il loro aspetto iconico, facendo in modo che restino anche freschi e interessanti per la storia che stiamo cercando di raccontare. In realtà ho imparato a disegnare un leone in giovane età grazie al film originale, e sembra un po' surreale dare vita a qualcosa da cui ho tratto così tanta ispirazione".

La psicologia di Scar sarà dunque esplorata in Disney Villains: Scar #1 che debutterà con una storia speciale di 27 pagine in formato extra, disponibile prima dell'estate del 2025.