Il Ragazzo e l'Airone: aperti i preorder delle edizioni Collector's, Steelbook e Blu-Ray su Amazon

Il Ragazzo e l'Airone, fin dalla sua uscita in sala, ha ricevuto una clamorosa accoglienza sia dal pubblico che dalla critica specializzata. Gli spettatori sono rimasti affascinati dalla sua narrazione poetica e visivamente spettacolare, riconoscendo nel film la maestria tipica di un Hayao Miyazaki che pare avere ancora molto da dire. Gli specialisti ne hanno lodato la profondità emotiva e la complessità tematica, sottolineandone il coraggio nell'affrontare temi quali la crescita, la perdita e la rinascita attraverso un'animazione straordinaria e dettagliata. Il film è stato inoltre considerato una celebrazione del potere dell'immaginazione e della resilienza umana, consolidando ulteriormente Miyazaki come uno dei più grandi autori del cinema d'animazione.

Di cosa parla Il Ragazzo e l'Airone?

Il ragazzo e l'airone racconta la storia di un giovane ragazzo di nome Mahito che, dopo la morte della madre durante la Seconda Guerra Mondiale, si trasferisce in campagna con il padre e la nuova matrigna, sua zia. In questa nuova casa, Mahito scopre un mondo magico e misterioso attraverso l'incontro con un airone parlante. L'airone lo guida in un viaggio avventuroso in una realtà parallela, dove Mahito affronta sfide che lo aiutano a superare il dolore e a trovare una nuova prospettiva sulla vita e sulla morte.

Il ragazzo e l'airone supera The First Slam Dunk e diventa il quinto incasso anime di sempre

