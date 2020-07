Il ragazzo di campagna: Renato Pozzetto torna nella commedia cult stasera su Rete 4

La TV festeggia Renato Pozzetto e i suoi 80 anni: stasera su Rete 4, alle 21:27, va in onda Il ragazzo di campagna, commedia datata 1984, scritta e diretta da Castellano e Pipolo, con Renato Pozzetto assoluto protagonista, affiancato da Massimo Boldi.

Artemio (Renato Pozzetto) è un giovane contadino scapolo, che ogni giorno inizia svogliatamente il solito lavoro in una campagna brulla e smisurata. Il paese - ai margini di una linea ferroviaria secondaria - quasi non esiste e l'unico svago dei pochi paesani è assistere al passaggio del treno. Inutilmente la madre propone ad Artemio di sposarsi con Maria Rosa, una ragazzotta del paese sgraziata, bruttina e con la faccia cosparsa di brufoli. Stufo di quelle giornate monotone, Artemio decide di trasferirsi in città alla ricerca di un'occupazione più gratificante. Chiede aiuto al cugino, Severino Cicerchia (Massimo Boldi), che vive in città da un po', ma non immagina che sia in realtà un ladruncolo... Artemio decide quindi di staccarsi da lui e continuare da solo per la propria strada, alla scoperta della Milano da bere.