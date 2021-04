Il punto Z, Tommaso Zorzi debutta stasera su Mediaset Play: Giulia Salemi ospite della prima puntata

Il punto Z di Tommaso Zorzi, che debutta stasera su Mediaset Play alle 20:45, è l'esordio ufficiale alla conduzione dell'influencer milanese, irriverente opinionista dell'Isola dei Famosi e vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Che cos'è Il Punto Z? È un divertente late show, annunciato dallo stesso Zorzi nel promo in onda sulle reti Mediaset, che mixerà talk show, gioco e varietà con ospiti a sorpresa. Nella prima puntata due ospiti d'eccezione: collegamento con Maurizio Costanzo che terrà simpaticamente a battesimo il debutto di Tommaso Zorzi. In studio ci sarà invece Giulia Salemi. Si sottoporrà alle domande di fuoco del conduttore, commenterà con lui un tweet positivo e un tweet negativo che la riguardano e scriverà un pensiero che preferisce non rivelare a voce nella Tommy Card, il cui contenuto sarà reso noto alla fine della puntata.

A Il Punto Z grande spazio anche al gioco e all'intrattenimento. Nei Golden Social, protagonista il mondo del web: Tommaso Zorzi commenterà a modo suo i 10 dieci contenuti social più simpatici e ironici della settimana sull'Isola dei Famosi. E ancora, il gioco: in ogni puntata un ospite vip a sorpresa dovrà indovinare il numero esatto di piselli contenuti in un barattolo (riproposizione con variante del gioco cult dei fagioli, lanciato da Raffaella Carrà a "Pronto Raffaella").

La sigla scelta, "Sugli Sugli Bane Bane", vedrà coinvolti i volti femminili dell'Isola, Ilary Blasi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

E a proposito di Isola dei Famosi: da giovedì 8 aprile Tommaso Zorzi raddoppia l'impegno. Commenterà la striscia quotidiana dell'Isola dei Famosi in onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 18:20 dando il suo punto di vista sulle vicende dei naufraghi in Honduras.

"Il Punto Z", realizzato e prodotto da RTI, nasce da un'idea di Tommaso Zorzi e Gabriele Parpiglia, scritto in collaborazione con Clarissa Bellinello.