Il punto Z: Alfonso Signorini ha le idee chiare su chi vorrebbe al Grande Fratello Vip 6

Il Grande Fratello Vip 6 sarà presentato da Alfonso SIgnorini che, come ha svelato a Il punto Z di Tommaso Zorzi, ha le idee chiare su chi vorrebbe nel cast. Il conduttore ha così regalato uno scoop all'influencer che lo ha intervistato nel corso della seconda puntata del suo show su MediasetPlay.

Il 1° marzo è finito il Grande Fratello Vip più lungo della storia e ieri sera il vincitore del reality e il conduttore si sono ritrovati al Punto Z a parti invertite: Tommaso Zorzi ha intervistato Alfonso Signorini che ha definito "il suo papà televisivo". Da buon padre Alfonso ha voluto dare a Zorzi qualche consiglio e gli ha regalato un importante scoop: sarà ancora una volta alla conduzione del Grande Fratello Vip. "Io so che si stanno già innestando i primi ingranaggi della macchina del Grande Fratello 6" ha detto Tommaso, e Signorini: "Si è vero, abbiamo fatto già le prime riunioni - e poi ha aggiunto - dobbiamo già pensare al prossimo cast "

Qualche secondo dopo Alfonso Signorini è andato oltre: "ti faccio un nome, devi metterci la buona parola. Voglio tua sorella Gaia a tutti i costi". A questo punto Zorzi gli ha risposto "ho fatto la telefonata e ci sono buone nuove". "Sono felice - ha ribattuto il direttore di Chi- secondo me lei sarà un nuovo Zorzi 2.1, voglio tutta la vostra generazione, anche il figlio di Gaia, quando io avrò 90 anni".

Alfonso Signorini ha voluto raccontare agli spettatori del programma il primo provino di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5, come potete vedere in questo video. Il conduttore del reality ha detto: "ricordo ancora il primo provino a cinecittà dove Zorzi si presentò con i boccoli biondi e io lo mandai dal barbiere perché sembrava il Paolo Ciavarro dei poveri".

Nel corso dell'intervista Alfonso Signorini ha fatto i complimenti al suo 'figlioccio' televisivo e dispensato qualche consiglio: "Stai seguendo i miei consigli abbastanza bene. Forse però dovresti giocare un po' in sottrazione. Dato che adesso è il momento che tutti ti vogliono, io so che già tu fai delle scremature e lo so molto bene però forse qualche no in più non guasterebbe. Devi dire altri no insomma. Altri no da dire in questa fase. Però c'è da dire che le cose che fai le fai bene. Secondo me tu devi approfittare di questo periodo per farti le ossa e capire meglio il mezzo, anche se con la tv hai già dimestichezza. Devi capire il linguaggio della televisione e fare più show, non solo talk".