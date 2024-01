Il punto di rugiada: biglietti omaggio per vedere il film a Torino, Milano, Bologna e Roma

Marco Risi torna alla regia con Il punto di rugiada, un film distribuito nelle sale dal 18 gennaio e a cui pensava da oltre un decennio, e alcuni fortunati spettatori potranno assistere gratuitamente alle proiezioni che si svolgeranno in alcune città italiane.

Le sale coinvolte nell'iniziativa sono i Cinema Lux ed Eurcine di Roma, il Cinema Romano di Torino, a Bologna il Cinema Odeon, e Anteo Palazzo del Cinema di Milano.

Come ottenere i biglietti omaggio

Per ottenere i biglietti, due per ogni singolo nominativo, che permettono di accedere gratuitamente alle proiezioni del film Il punto di rugiada bisognerà inviare una email a info@blublunetwork.com entro e non oltre le ore 18,00 di giovedì 17 gennaio.

Attenzione: riceveranno risposta alla email di richiesta solo coloro a cui verranno assegnati i biglietti.

Dove e quando

I biglietti sono a disposizione per le seguenti città e nei giorni indicati:

ROMA

CINEMA LUX

giovedì 18 gennaio - 10 biglietti

venerdì 19 gennaio - 10 biglietti

sabato 20 gennaio - 10 biglietti

domenica 21 gennaio - 10 biglietti

CINEMA EURCINE

giovedì 18 gennaio - 10 biglietti

venerdì 19 gennaio - 10 biglietti

sabato 20 gennaio - 10 biglietti

domenica 21 gennaio - 10 biglietti

TORINO

CINEMA ROMANO

giovedì 18 gennaio - 10 biglietti

venerdì 19 gennaio - 10 biglietti

sabato 20 gennaio - 10 biglietti

domenica 21 gennaio - 10 biglietti

BOLOGNA

CINEMA ODEON

giovedì 18 gennaio - 10 biglietti

venerdì 19 gennaio - 10 biglietti

sabato 20 gennaio - 10 biglietti

domenica 21 gennaio - 10 biglietti

MILANO

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA

giovedì 18 gennaio - 10 biglietti

venerdì 19 gennaio - 10 biglietti

sabato 20 gennaio - 10 biglietti

domenica 21 gennaio - 10 biglietti

Di cosa parla Il Punto di Rugiada?

Carlo, un ragazzo viziato e sregolato, una notte provoca da ubriaco un grave incidente d'auto per il quale viene condannato a scontare un anno di lavori socialmente utili in una casa di riposo.

Insieme a lui a Villa Bianca arriva anche Manuel, un giovane spacciatore colto in flagrante. Luisa, infermiera che lavora da anni nella struttura, guiderà i due ragazzi in un mondo senza età dove condivisione, conforto e accoglienza cambieranno per sempre il loro sguardo sul mondo e sulla vita.

Il punto di rugiada: Massimo De Francovich, Luigi Diberti in una scena del film

Il cast tecnico e artistico

Il film Il punto di rugiada è stato diretto da Marco Risi - autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Riccardo De Torrebruna e Francesco Fargipane - ed è una produzione Fandango in collaborazione con Rai Cinema.

Nel cast ci sono Massimo De Francovich, Alessandro Fella, Eros Pagni, Lucia Rossi, Luigi Diberti, Roberto Gudese, Valerio Binasco ed Elena Cotta.

I film Fandango per il 2024: Marco Risi, la prima di Margherita Buy e Paradise is Burning

Risi, presentando il film, ha dichiarato che da tredici anni pensava a realizzare questo film sui vecchi e che a ispirarlo è stato un incontro con Enrico Galiano, durante il quale gli ha parlato della sua esperienza in una Casa di riposo come alternativa al servizio militare. Il regista ha poi aggiunto che in quel periodo era nata l'idea di scrivere un libro legato a suo padre, Forte respiro rapido, e alcuni passaggi dell'opera letteraria si sono successivamente fatti strada nella sceneggiatura, come ad esempio il nome Dino assegnato a uno dei protagonisti.